На Львовщине задержали мужчину, который сжег государственные флаги возле памятника

Мотивы, которые побудили мужчину совершить акт вандализма, устанавливаются.

Правоохранители Львовской области задержали мужчину, который ночью 22 мая сжег два Государственных флага Украины, установленные на памятнике Жертвам политических репрессий в райцентре Городок.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины, в Городокский отдел полиции 22 мая поступило сообщение о том, что около 22:20 неизвестный мужчина сжег два Государственных флага Украины, установленные на памятнике Жертвам политических репрессий (перекресток площади Гайдамаков и ул. Леся Мартовича) и покинул место происшествия.

Прибывшие на место правоохранители установили, что огнем повреждены два флага размером 120х80 см, которые были установлены на памятнике Жертвам политических репрессий, на высоте 1 м над поверхностью земли.

Работники полиции установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области и проживает в Городокском районе. Установлено, что флаги он поджег зажигалкой. Мужчина задержан, мотивы, побудившие мужчину сжечь флаги, устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, недавно в центре Харькова в очередной раз осквернили памятник УПА.