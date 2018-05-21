В центре Киева полуголый мужчина со спиртным в руках вылез из окна иномарки на полном ходу (видео)

19:32, 21 мая 2018
Происшествия
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В Киеве пассажир иномарки на польских номерах решил ехать на крыше и без одежды / Скриншот - Facebook, Авто Информатор

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Об этом сообщает «Информатор». Отмечается, что автомобиль создающий на дороге опасную обстановку, проехал мимо патруля полиции, но правоохранители либо не заметили, либо проигнорировали его.

Ранее сообщалось, что в Харькове патрульная полицейская врезалась в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов у водителя.

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Теги: #автомобиль#Киев