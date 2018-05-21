В центре Киева полуголый мужчина со спиртным в руках вылез из окна иномарки на полном ходу (видео)

Автомобиль с неадекватным пассажиром проехал мимо патруля полиции, но правоохранители либо не заметили, либо проигнорировали его.

По центу столицы разъезжал автомобиль Volkswagen Golf IV, из окна которого высунулся почти голый мужчина с алкогольным напитком в руках.

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Об этом сообщает «Информатор». Отмечается, что автомобиль создающий на дороге опасную обстановку, проехал мимо патруля полиции, но правоохранители либо не заметили, либо проигнорировали его.

Ранее сообщалось, что в Харькове патрульная полицейская врезалась в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов у водителя.