В центре Киева полуголый мужчина со спиртным в руках вылез из окна иномарки на полном ходу (видео)
19:32, 21 мая 2018Происшествия
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Автомобиль с неадекватным пассажиром проехал мимо патруля полиции, но правоохранители либо не заметили, либо проигнорировали его.
В Киеве пассажир иномарки на польских номерах решил ехать на крыше и без одежды / Скриншот - Facebook, Авто Информатор
По центу столицы разъезжал автомобиль Volkswagen Golf IV, из окна которого высунулся почти голый мужчина с алкогольным напитком в руках.
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Об этом сообщает «Информатор». Отмечается, что автомобиль создающий на дороге опасную обстановку, проехал мимо патруля полиции, но правоохранители либо не заметили, либо проигнорировали его.
Ранее сообщалось, что в Харькове патрульная полицейская врезалась в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов у водителя.
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