В одесской колонии заключенный порезал острым предметом майора внутренней службы

Потерпевшего доставили в хирургическое отделение одного из лечебных учреждений города.

В одном из исправительных учреждений Одессы заключенный ранил острым предметом сотрудника внутренней службы.

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Как сообщил УНИАН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак, инцидент произошел 20 мая на территории Южной исправительной колонии (№51).

«В дежурную часть учреждения обратился руководитель отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы, который сообщил, что возле служебного кабинета подвергся нападению со стороны осужденного, 1977 года рождения», - рассказал Маслак.

В частности, со слов потерпевшего, заключенный нанес ему колюще-режущие раны неизвестным предметом в область туловища.

В спецучреждение была оперативна вызвана скорая медицинская помощь, проинформировано о случившемся руководство учреждения, Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и вызвана следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции Одессы.

Потерпевшего майора внутренней службы доставили в хирургическое отделение одного из лечебных учреждений города. По предварительным данным, у 43-летнего потерпевшего – колюще-режущая рана в области 8-9 ребер и колюще-режущая рана брюшной полости.

На место происшествия прибыло руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, Южной исправительной колонии (№51), представители местной прокуратуры, и пр.

Как отметил Маслак, в ходе предварительной проверки установлено, что причиной нападения осужденного является аффективный психо-эмоциональный всплеск, вызванный, по словам осужденного, долговременным решением вопроса о его условно-досрочном освобождении.

Осужденный – житель райцентра Березовка Одесской области, был приговорен к 11 годам лишения свободы в 2008 году за умышленное убийство.

По факту случившегося 20 мая открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по данному факту также проводится служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачили подозреваемого - 39-летнего арестованного, который находился в следственном изоляторе.

16 мая сообщалось, что обвиняемый в данном убийстве Василий Чемериз частично признал свою вину.