В Одессе обвиняемый в убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО признал свою вину

Обвиняемый настаивает, что совершил убийство из-за того, что ему угрожали третьи лица.

Обвиняемый в убийстве и расчленении женщины-инспектора Одесского следственного изолятора Елены Порошенко летом 2017 года Василий Чемериз частично признал свою вину.

Как сообщили УНИАН в Малиновском районном суде Одессы сегодня, 16 мая, во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину, не согласившись с мотивами совершения преступления. В частности, Чемериз продолжает настаивать, что совершил убийство из-за того, что ему угрожали третьи лица.

Во время судебного заседания прокурор огласил обвинительный акт, был установлен порядок исследования доказательств.

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Кроме того, обвиняемый заявил ходатайство об изменении меры обеспечения безопасности. Суд, рассмотрев данное ходатайство, отказал в его удовлетворении, признав, что соответствующие меры безопасности уже приняты.

Указанное уголовное производство рассматривается коллегиально - в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

Следующее судебное заседание назначено на 1 июня.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачили подозреваемого - 39-летнего арестованного, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и тому подобное.

19 августа Малиновским районным судом Одессы в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Подозреваемый с целью его безопасности был транспортирован в Николаевское СИЗО.

Позже Одесская местная прокуратура № 2 направила в Малиновский районный суд Одессы обвинительный акт.

12 марта 2018 года обвиняемый Чемериз в суде заявил, что его заставили совершить это преступление. Он утверждает, что убил инспектора якобы по требованию двух лиц, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы это преступление было «заказным», чтобы снять с должности «начальника тюрьмы».