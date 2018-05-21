"Полная разруха или горная река": под Харьковом ливень уничтожил дорогу (видео)

Сильный дождь размыл асфальт, а также грунт под дорожным покрытием.

В населенном пункте Чугуев Харьковской области прошел сильный дождь, в результате которого размыло проезжую часть на одной из городских улиц.

Об этом сообщает Кh-news.net. Как рассказали горожане, ливень уничтожил дорогу на улице Кожедуба. Согласно опубликованным фотографиям, сильный дождь размыл асфальт, а также грунт под дорожным покрытием. К слову, теперь указанная улица напоминает русло горной реки или водопад.

ВИДЕО: YouTube Максим Булавин

Под соответствующими снимками местные жители Чугуева отметили, что теперь по проезжей части не смогут передвигаться ни только транспортные средства, но и пешеходы. Горожан также смущает, что в случае какого-либо ЧП, к месту инцидента не приедут и машины профильных ведомств.

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