Подробности ЧП на Ивано-Франковщине: бросивший гранату военный ранил собственную жену

Военный швырнул гранату в толпу возле кафе, в результате пострадало девять человек. Среди них и его жена, которая сейчас находится в больнице.

Военный, который швырнул гранату в мирных жителей в селе Лесная Тарновица на Ивано-Франковщине, серьезно ранил и свою жену.

Один из местных жителей рассказал , что военный приехал в село Лесная Тарновица из Луганской области, пишет "Обозреватель".

"Тут живет его жена, он к ней приехал. А конфликт у них произошел в кафе "Паутина", вроде даже с женой конфликтовал", - рассказал один из местных.

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В местном отделении полиции также подтвердили – военный не из местных, родом с Луганщины. Приехал к супруге, и был вместе с ней в кафе.

"Конфликт у него произошел с двумя парнями. Он швырнул гранату в толпу возле кафе, в результате пострадало девять человек. Среди них и его жена, которая сейчас находится в больнице. Остальные получили ранения разной степени, большинство уже выписаны домой", - рассказали в местном отделе полиции.

Военный сейчас задержан, ему будет избрана мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине сержант Вооруженных сил Украины во время бытового конфликта с местными жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату, в результате чего 9 человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 20 мая, в селе Лесная Тарновица. 25-летний военный на момент конфликта находился в отпуске.