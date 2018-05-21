Под Киевом авто перевернулось и парализовало шоссе (фото)
10:09, 21 мая 2018Происшествия
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Из-за аварии образуется пробка, скорость движения стремительно падает.
На Гостомельском шоссе произошла авария, в результате которой перевернулся легковой автомобиль Renault.
Как сообщает ТСН.uа, авто перевернулось в одной из полос в сторону Киева за километр от въезда в столицу. Что именно стало причиной ДТП, устанавливают правоохранители.
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Из-за аварии образуется пробка. Скорость движения стремительно падает.
Ранее под Киевом автобус сбил детей на переходе.
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