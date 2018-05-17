В Одессе полиция задержала два десятка "титушек", пытавшихся захватить супермаркет (фото)

По словам советника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, таким образом, при помощи «титушек» предпринималась попытка выяснить «имущественный конфликт».

В Одессе полиция задержала 20 человек, пытавшихся захватить супермаркет.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня группа молодых мужчин ворвалась в один из магазинов в Суворовском районе города. При этом они повредили камеры наблюдения.

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По словам советника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, таким образом, при помощи «титушек» пытались выяснять «имущественный конфликт».

«В дежурную часть поступило сообщение, что в Суворовском районе собралось около двух десятков юношей спортивного телосложения с конкретными намерениями принять участие на стороне одной из сторон хозяйственного конфликта… Спецподразделение полиции, прибывшее на место, положило всех на землю, а потом - в райотдел, где с ними проводятся процессуальные действия», - отметил Форостяк.

Как подчеркнул начальник управления превентивной деятельности главка Иван Ищенко, оперативники батальона полиции особого назначения пресекли попытки противоправных действий.

«Они («титушки» - УНИАН) при себе имели холодное оружие и наркотические средства. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия», - добавил Ищенко.

По сообщению полиции, решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.