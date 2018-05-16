В Донецкой области задержан автомобиль с контрабандными сигаретами из "ДНР"

Вблизи линии соприкосновения задержан грузовой автомобиль с контрабандными сигаретами.

Во вторник, 15 мая, был задержан автомобиль, который пытался незаконно провезти на подконтрольную правительству Украины территорию сигареты производства так называемой “ДНР”.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, автомобиль был задержан вблизи населенного пункта Верхньоторецке Донецкой области на автодороге Константиновка-Ясиноватая

Отмечается, что автомобиль остановили военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил во время пересечения линии соприкосновения.

Его передали силам Нацполиции, к проведению процессуальных действий приобщены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Объединенные силы обращаются к каждому гражданину по предоставлению любой информации, которая поможет в раскрытии правонарушений", - добавили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что на Житомирщине из окна поезда выбросили почти 800 пачек сигарет.