В Донецкой области задержан автомобиль с контрабандными сигаретами из "ДНР"

00:10, 16 мая 2018
Происшествия
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Авто с контрабандными сигаретами задержали на дороге Константиновка-Ясиноватая / фото facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 15 мая, был задержан автомобиль, который пытался незаконно провезти на подконтрольную правительству Украины территорию сигареты производства так называемой “ДНР”.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, автомобиль был задержан вблизи населенного пункта Верхньоторецке Донецкой области на автодороге Константиновка-Ясиноватая

Отмечается, что автомобиль остановили военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил во время пересечения линии соприкосновения.

Изъятые сигареты - производства “ДНР” / фото facebook.com/pressjfo.news

Его передали силам Нацполиции, к проведению процессуальных действий приобщены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Объединенные силы обращаются к каждому гражданину по предоставлению любой информации, которая поможет в раскрытии правонарушений", - добавили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что на Житомирщине из окна поезда выбросили почти 800 пачек сигарет.

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Теги: #контрабанда#сигареты#Донецкая область