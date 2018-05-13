В Житомирской области из окна поезда выбросили почти 800 пачек сигарет (фото)

Партию табачных изделий подобрал и пытался увезти на автомобиле местный житель, которого задержали пограничники.

В Житомирской области из окна поезда выбросили почти 800 пачек сигарет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Юрий Шахрайчук.

По его словам, очередную схему перемещения табачных изделий через границу, к которой прибегли правонарушители, раскрыли 12 мая пограничники Житомирского отряда.

Предварительно от участкового инспектора пограничной службы отдела «Овруч» была получена информация о возможном выбрасывании сигарет с поезда сообщением «Санкт-Петербург - Кишинев» во время движения по маршруту следования.

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В дальнейшем пограничным нарядом неподалёку от железнодорожных путей был обнаружен автомобиль ВАЗ, в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки, заполненные сигаретами белорусского производства. Управлял транспортным средством 30-летний житель Овручского района.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Государственной фискальной службы, которым впоследствии и был передан автомобиль и почти 800 пачек сигарет.

Пограничники направили ГФС в Житомирской области сообщение об уголовном преступлении по статье 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».