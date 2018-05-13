ДТП в Беларуси: к эвакуации украинских школьников могут привлечь авиацию ГСЧС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

Для эвакуации детей, которые пострадали в ходе ДТП в Беларуси, могут отправить медицинскую авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter.

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«Связался с послом в Беларуси относительно ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости, дети получат всю необходимую помощь», - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Сумской ОГА сообщили, что погибший мальчик – житель города Сумы 2005 года рождения.