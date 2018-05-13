В трагическом ДТП в Беларуси погиб мальчик из Сум

Сумская областная власть сейчас устанавливает, что это была за поездка, ведь официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

В результате дорожно-транспортного происшествия, в которое в Беларуси попал автобус с украинской детской футбольной командой, погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.

«К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь», – сказал чиновник.

По его словам, областная власть сейчас устанавливает, что это была за поездка, ведь официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

«Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми. По поручению президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, в Беларусь также выезжает председатель федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, чтобы на месте разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь», – отметил Лантушенко.

Он также добавил, что в понедельник, 14 мая, вопрос поездки детей из Сумщины за границу и ДТП с их участием в Беларуси будет рассматриваться на аппаратном совещании с главой Сумской ОГА Николаем Клочко.

В свою очередь директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая сообщила корреспонденту УНИАН, что за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.

«Есть какая-то украинско-польско-белорусская рада. По ее программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал», – подчеркнула Гробовая.

Она также уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

Как сообщал УНИАН, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи с. Мартынюки.

По предварительной информации, водитель (1976 г. н., гражданин Украины) управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г. н., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкой районной больнице. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что двое пострадавших в результате ДТП в Беларуси украинских детей находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси, а также выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.