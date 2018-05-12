В Одессе горит паркинг многоэтажки: дым проникает в квартиры на девятом этаже (видео)

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На подземном паркинге многоэтажного дома на углу улиц Зоопарковая и Говорова в Одессе произошел пожар.

По словам очевидцев, дым от пожара проникает в квартиры даже на седьмом и девятом этажах, сообщает "Думская".

Сейчас на месте возгорания работают пожарные. За данными ГСЧС, горела одна машина. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Из дома на улице Маршала Говорова эвакуировали людей. На данный момент огонь удалось локализировать. На время тушения пожара в соседних домах отключили электричество и воду.

Видео Антон Кавчук

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Днепре на стоянке горели пять авто: чуть не погибла семья.