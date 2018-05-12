В Одессе горит паркинг многоэтажки: дым проникает в квартиры на девятом этаже (видео)
12:15, 12 мая 2018Происшествия
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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Одессе горит подземная парковка элитной многоэтажки / скриншот из видео
На подземном паркинге многоэтажного дома на углу улиц Зоопарковая и Говорова в Одессе произошел пожар.
По словам очевидцев, дым от пожара проникает в квартиры даже на седьмом и девятом этажах, сообщает "Думская".
Сейчас на месте возгорания работают пожарные. За данными ГСЧС, горела одна машина. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Из дома на улице Маршала Говорова эвакуировали людей. На данный момент огонь удалось локализировать. На время тушения пожара в соседних домах отключили электричество и воду.
Видео Антон Кавчук
Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Днепре на стоянке горели пять авто: чуть не погибла семья.
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