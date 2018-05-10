ДТП в Запорожье: из-за пьяного водителя Lexus повреждены 7 автомобилей и госпитализированы трое людей

Полиция сообщила подробности ДТП в Запорожье: пьяный водитель таранил припаркованные автомобили, пострадал водитель одного из них и две пассажирки.

В Запорожье сегодня водитель автомобиля Lexus в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого госпитализированы трое людей.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Запорожья, авария произошла на пересечении пр. Соборного и ул. Мира.

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Согласно сообщению, водитель внедорожника Lexus значительно превысил скорость, не справился с управлением, вследствие чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Nubira, после чего продолжил движение и врезался в автомобиль Hyundai Accent, который от удара по инерции столкнулся с автобусом МАЗ (маршрут №72 ).

Автомобиль Lexus продолжил неконтролируемое движение и совершил наезд на припаркованные автомобили Honda Accord, ВАЗ-21124 и Renault Kangoo. В результате ДТП семь транспортных средств получили механические повреждения.

В больницу госпитализировали водителя Hyundai Accent и пассажиров этого автомобиля: женщину 1976 г.н. и девушку 2001 г.н.

Водитель Lexus был доставлен в медучреждения для проведения освидетельствования на состояние опьянения, результат - 2,21 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одна - в тяжелом состоянии.