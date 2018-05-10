В Запорожье произошло масштабное ДТП: столкнулись 10 авто и маршрутка (фото, видео)

17:36, 10 мая 2018
Происшествия
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В результате ДТП есть пострадавшие / фото 061.ua

ДТП произошло на пр. Соборном, передает 061. По предварительной информации, госпитализированы трое. 

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"Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии. Ребенок был доставлен в детскую областную больницу, водитель "Хюндай" и еще один пассажир - в пятую городскую. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи", - прокомментировал глава независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Аварию спровоцировал водитель Lexus, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали правоохранители.

Сотрудники ГСЧС смысли топливо с дороги с целью предотвращения взрыва.

Как сообщал УНИАН, утром 4 мая в Днепре на улице Космической около 10:00 произошло масштабное ДТП. Фура, груженая трубами, ехала вниз по улице Космической и на большой скорости снесла рекламный борд, а также протаранила 13 автомобилей на парковке возле супермаркета «АТБ».

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Теги: #ДТП#Запорожье