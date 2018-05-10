На Житомирщине в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека (фото)

Также спасатели ликвидировали возгорание одного из автомобилей.

В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге «Киев-Ковель» погибли три человека, еще один человек травмирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, сегодня в 13:50 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что на 218 км автодороги «Киев-Ковель» возле с. Болярка Олевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей - Mazda и Chevrolet.

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По данным спасателей, в результате аварии погибли три человека, еще один человек травмирован.

Также из-за столкновения загорелся автомобиль Chevrolet. Пожар был ликвидирован спасателями с использованием пенообразователя.

Также бойцы ГСЧС проводили работы по ликвидации последствий ДТП - тушили остатки горючего на проезжей части и обочине.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.