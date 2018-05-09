В Днепре футбольные фанаты подрались с полицией, задержаны 20 человек (фото)

Во время сбора болельщиков неустановленное лицо бросило за бронежилет патрульному пиротехническое изделие.

В центре Днепра во время сбора болельщиков неустановленное лицо бросило за бронежилет инспектору патрульной полиции пиротехническое изделие.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

Инцидент произошел около 18.00 в центре Днепра во время сбора болельщиков, собравшихся на футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк).

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

После сбора болельщики двинулись к стадиону. Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и пр. Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции.

Публичную безопасность в Днепре во время футбольного матча обеспечивают 1,6 тыс. правоохранителей.