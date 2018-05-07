В Одесской области задержали бывшего военного из Крыма, предавшего Украину

Подозреваемый - бывший военнослужащий Академии Военно-морских сил имени Нахимова, который после оккупации и перевода вуза в Одессу не явился на службу.

В Одесской области по подозрению в дезертирстве задержан бывший украинский военнослужащий, оставшийся после оккупации в Крыму и получивший гражданство РФ.

Как сегодня сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в АР Крым и Севастополе, оперативники управления совместно с пограничниками отдела пограничной службы «Черноморск» задержали бывшего украинского военнослужащего в конце прошлой недели.

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В частности, злоумышленник задержан и снят с судна LKM EUROPE, так как подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

«Задержанный проходил военную службу в АР Крым и Севастополе, но после аннексии полуострова не явился на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске», - пояснили в главке.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины относительно указанного гражданина составлен протокол задержания по ст. 208 УПК Украины.

Приморский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, подозреваемый - бывший военнослужащий Академии Военно-морских сил им. Нахимова.

«Бывшему рулевому-сигнальщику учебного катера, получившему гражданство РФ, сообщено о подозрении. По ходатайству военной прокуратуры, Приморским районным судом Одессы матросу воинской службы по контракту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 308 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в начале апреля 2014 года военнослужащий Вооруженных сил Украины в воинском звании «матрос», нарушая уставные требования и приказы высшего руководства, с целью вовсе уклониться от военной службы, не явился вовремя на службу после перевода вуза в Военную академию в Одессе в связи с временной оккупацией полуострова Крым.