Командиром нового российского фрегата стал предавший Украину капитан (фото)

Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, предавший Украину весной 2014 года.

Он участвовал в церемонии поднятия флага на корабле, которая прошла вчера на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, передает "Думская".

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Капитан 2 ранга Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ — заместитель командира Севастопольской военно-морской базы.

В марте 2014 года изменил присяге народу Украины и переметнулся к россиянам. В отношении него открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство).

Отметим, что строительство второй тройки фрегатов этого проекта (11356) приостановлено из-за прекращения поставок двигательных установок, которые производит Украина.