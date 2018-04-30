На Донетчине произошел пожар на шахте: есть пострадавшие (фото)

Одну женщину госпитализировали с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

В городе Мирноград Донецкой области произошел пожар на территории шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» 29 апреля в 22:09.

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На месте пожарные установили, что пожар возник на четвертом этаже 5-этажного здания, охватил площадь 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи. Спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С четвертого этажа противоположной стороны здания с помощью автолестницы были спасены еще две женщины. Всего было спасено шесть работников шахты, отметили в ГСЧС.

Еще одна женщина, которая самостоятельно обратилась к врачам, была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали. К гашению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара и размер ущерб устанавливаются правоохранительными органами.