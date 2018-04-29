Количество жертв жуткого ДТП в Кривом Роге возросло до 11 человек

В больнице продолжают находиться пострадавшие от инцидента люди, один человек – в реанимации.

В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался еще один пассажир маршрутного такси, которое 17 апреля попало в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО.

Как сообщает «Первый криворожский», в результате аварии погибли уже 11 человек. В больнице продолжают находиться пострадавшие от инцидента люди. Один человек - в реанимации.

Читайте такжеВ Тернопольской области мотоциклист сбил 5-летнего ребенка

Отмечается, что некоторые пассажиры с травмами средней тяжести уже дома, а некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. В последствии, количество погибших выросло до 10.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который вызвал смертельное ДТП. 20 апреля решением суда он взят под стражу без права внесения залога.