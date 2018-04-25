Кровавое ДТП в Кривом Роге: число погибших возросло до 10 человек

09:20, 25 апреля 2018
Общество
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У реанімації помер 58-річний постраждалий у ДТП / фото УНІАН

Как сообщил заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов, сегодня в 4:50 в реанимации умер 58-летний пострадавший.

По его словам, у пострадавшего были черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, травмы внутренних органов.

Степанов отметил, что сейчас в больнице находятся 12 пострадавших в ДТП. Двое из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Состояние 10 человек - средней тяжести.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который вызвал смертельное ДТП. 20 апреля решением суда он взят под стражу без права внесения залога.

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Новость в сюжете: Смертельное ДТП в Кривом Роге
Теги: #ДТП#авария#жертвы#Кривой Рог