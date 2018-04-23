ГПУ показала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе (фото)

По информации Министерства обороны Украины, найденные боеприпасы на обеспечении Вооруженных сил Украины не находятся.

Генеральная прокуратура Украины заявляет об очередном получении неопровержимых доказательств военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области - обнаружены боеприпасы и оружие, изготовленные в РФ.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Отмечается, что Управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, осуществляется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием вооруженных сил РФ средств ведения войны, запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенных с умышленными убийствами.

"В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины выявлены 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната (РГО), 2 ударно-дистанционных запала (УЗД, 1992 и 1993 г.в.) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" (РПО-А "Шмель", 1991 г.в.)", - говорится в сообщении.

По информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не находятся, отмечают в ГПУ.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.