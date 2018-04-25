"Игорь и охранник лежали в луже крови": очевидец рассказал об убийстве бизнесмена в Херсоне

Мужчина рассказал, что увидел только спину убегавшего человека. У бизнесмена остались двое детей.

Очевидец рассказал подробности покушения на бизнесмена Игоря Пащенко, которого расстреляли 24 апреля в Херсоне.

Об этом сообщает "Обозреватель". "Было около 7 вечера. Я вышел из дома выгулять собаку. С Игорем мы особо не знакомы, но здоровались. Кивнул ему, пошел дальше. Не успел пройти пару метров как услышал хлопки за спиной. Я человек не военный. Так что звук выстрелов мне особо не знаком. Поэтому сначала не понял, что там произошло", - рассказал мужчина.

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"Услышал крик, обернулся, смотрю, а Игорь и его охранник лежат в луже крови. Я остолбенел так что даже не посмотрел сначал, кто стрелял. Потом увидел только спину убегавшего человека. Не знаю, кому там Пащенко так насолил. В Херсоне все слышали, что у него был конфликт с нашим бывшим мэром Сальдо. Но подробностей я не знаю. Может он и кому-то еще насолил. Жаль его семью. У него, кажется, остались двое детей", — добавил очевидец.

Ранее сообщалось, что в Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко. Его охранник был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице.