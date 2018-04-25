"По два-три в день": Киев захлестнула волна самоубийств - Крищенко
Количество самоубийств в столице Украины значительно возросло.
Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
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"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", - говорит главный полицейский.
По его словам, обычно случаи самоубийств происходят один-два раза в неделю.
В то же время, добавил Корищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. "Давно такого не было в Киеве", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством. В комитете ВР по делам ветеранов считают, что психологические травмы участников войны на Донбассе связаны с применением артиллерийского оружия.