В комитете ВР по делам ветеранов считают, что психологические травмы участников войны на Донбассе связаны с применением артиллерийского оружия.

Больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков сообщил на международной конференции «VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни» в Киеве.

По словам Третьякова, «в Украине уже более тысячи людей, которые воевали недавно в АТО и закончили жизнь суицидом».

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Он отметил, что ему как бывшему военному, закончившему военное училище, «еще года два снилось военное училище, и это в мирное время. А вы представляете, что снится этим бойцам, которые воевали? И в каком психологическом состоянии они сегодня находятся?».

Третьяков подчеркнул, что «эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане». По его словам, в Афганистане применялось стрелковое оружие, а «на этой войне применяется артиллерийское оружие». «И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии», - сказал он.

Как сообщил Третьяков, по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 тыс. 500 человек, средний возраст ветеранов - 35 лет, и они социально очень активны, у них обострено чувство справедливости.

Также глава профильного комитета ВР заявил, что выступает за создание Министерства по делам ветеранов.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что большинство самоубийц в армии в общем - совершенно юные ребята 1995-1998 годов рождения.