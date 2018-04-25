Убийство скандального бизнесмена в Херсоне: появились подробности

Конфликт между экс-мером Херсона Владимиром Сальдо и бизнесменом Игорем Пащенко вспыхнул из-за его брата Дениса.

В Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко. Он стал известен после скандала с экс-мэром Владимиром Сальдо.

Конфликт начался с брата Игоря - Дениса Пащенко, пишет издание "Мост". Как отмечает издание, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

Головная палата Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис сочла слова свидетелей достаточными для признания Владимира Сальдо виновным в "насильственном удержании" человека.

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Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет, обязав также выплатить Денису Пащенко "моральную компенсацию" в 25 миллионов доминиканских песо (около полумиллиона долларов США). Суд также выдал ордер на арест или международное задержание.

Но поскольку между Украиной и Доминиканской Республикой нет договоренности об экстрадиции осужденных, Владимир Сальдо обошелся малой кровью.

«Все мои документы украл Денис Пащенко. В том числе паспорта. Но мне из Украины привезли еще один мой паспорт», - заявлял тогда он.

При этом откуда у него два паспорта Украины, экс-мэр Херсона не рассказал.

Далее часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Сам Пащенко пытался отвоевать его через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне вечером 24 апреля застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко. Охранник бизнесмена был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице.