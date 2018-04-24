Бросили в багажник и угрожали застрелить: на Тернопольщине подростки жестоко поиздевались над сверстником

Один из похитителей отсидит почти 4,5 года, несовершеннолетние обошлись 1 годом условно, еще один получил принудительные работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, 5 ноября 2017 года пятеро человек (трое из которых несовершеннолетние и один малолетний) лишили свободы малолетнего, который находился на улице одного из сел Залещицкого района.

Несмотря на плач и крики парня, злоумышленники обмотали голову скотчем, засунули в багажное отделение автомобиля на литовской регистрации и увезли потерпевшего на заброшенную территорию тракторной бригады.

Там обвиняемые избили потерпевшего и, угрожая физической расправой, направили на малолетнего предмет, похожий на пистолет и несколько раз нажали на спусковой крючок, после чего прекратили свои преступные действия, перед тем записав их на камеру мобильного телефона.

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Залещицкий районный суд согласился с позицией прокурора и приговорил совершеннолетнего обвиняемого по ч.2 ст.146, ч.4 ст.296 УК Украины к наказанию в виде 4 лет и 4 месяцев. Трем несовершеннолетним соучастникам преступления также назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, однако с учетом их молодого возраста на основании ст.ст.75,104 УК Украины освобожден от наказания с установлением испытательного срока на 1 год. К малолетнему хулигану применены принудительные меры воспитательного характера.