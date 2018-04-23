На Харьковщине задержали группу нелегалов, пытавшихся выехать в РФ на грузовом поезде

Сначала пограничники не могли найти нарушителей, однако им помог служебный пес.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Харьковской области группу из пяти человек, которые пытались покинуть территорию Украины грузовым поездом вне пограничного контроля.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, правоохранителями предварительно была получена информация о заговоре правонарушителей с бригадой грузового поезда «Купянск-Валуйки» относительно незаконного перемещения через украинско-российскую границу группы нелегальных мигрантов.

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На железнодорожную станцию «Тополя» прибыла группа для выявления и задержания нарушителей, однако правоохранители не смогли найти их. Сразу же были начаты дополнительные поисковые действия.

«В результате дальнейшей проверки, пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пятерых человек близ села Лиман, в 5 километрах от железнодорожной станции «Тополя». Один из правонарушителей пытался убежать, однако пограничники задержали его, как и всех других путешественников», - указано в сообщении.

По результатам проверочных мероприятий установлено, что три гражданина Азербайджана и один гражданин Узбекистана в сопровождении проводника, гражданина Украины, вступили в сговор с бригадой грузового поезда для незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска, потому что им был запрещен въезд в РФ.

Все задержанные были переданы представителям Национальной полиции, их дальнейшую судьбу решит суд. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении правонарушения по статье 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Одессе россиянина, который находился в международном розыске.