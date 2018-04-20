В Одессе водитель насмерть сбил женщину и пытался скрыться (фото)

11:29, 20 апреля 2018
Происшествия
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В Одессе водитель насмерть сбил женщину / фото facebook.com-patrolpolice.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции, передает "048.ua". Авария произошла вечером 19 апреля, около 23:00.

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Водитель, сбивший пешехода, попытался скрыться с места происшествия. Однако в районе 2-й заставы не справился с управлением и врезался в электроопору.

По данным od-news.com, женщина переходила дорогу в неположенном месте. В местных СМИ сообщили, что, по неподтвержденной информации, водитель был пьян.

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте / фото 048.ua
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Теги: #ДТП в Одессе#патрульная полиция Одессы#сбил насмерть женщину