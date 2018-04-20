В Одессе водитель насмерть сбил женщину и пытался скрыться (фото)
11:29, 20 апреля 2018Происшествия
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Погибшая переходила дорогу в неположенном месте.
В Одессе водитель насмерть сбил женщину / фото facebook.com-patrolpolice.gov.ua
На Ивановском мосту в Одессе водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции, передает "048.ua". Авария произошла вечером 19 апреля, около 23:00.
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Водитель, сбивший пешехода, попытался скрыться с места происшествия. Однако в районе 2-й заставы не справился с управлением и врезался в электроопору.
По данным od-news.com, женщина переходила дорогу в неположенном месте. В местных СМИ сообщили, что, по неподтвержденной информации, водитель был пьян.
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте / фото 048.ua
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