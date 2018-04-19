Громкая авария в Кривом Роге: дочь погибшей рассказала детали о матери

Девушка не может простить себе, что не уговорила свою 58-летнюю маму уйти на пенсию.

Екатерина Коротич, дочь одной из жертв жуткой аварии в Кривом Роге, сообщила, что пыталась уговорить мать перестать работать и выйти на пенсию, однако та не соглашалась.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Мать девушки, Алла, была в этот день в злополучной маршрутке, она ехала на смену. Женщина погибла сразу. И теперь дочь не может простить себе, что не уговорила свою 58-летнюю маму уйти на пенсию.

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«С самого детства, когда я видела, что она на трех работах - с 10 лет -15 лет, я все не могла дождаться момента, когда же я наконец стану на ноги и маме теперь буду помогать. Но она не соглашалась. Я ее так просила и мне так хотелось, чтобы ей помочь, чтобы она пожила для себя, чтобы она путешествовала», - говорит Екатерина.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 9 человек погибли, 16 человек были госпитализированы.

18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.