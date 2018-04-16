В Луганской области грузовик с костями столкнулся с маршруткой: есть пострадавшие (фото)

В результате ДТП пострадали 10 человек: трое человек получили переломы ребер и ключицы, семеро – ушибы.

В Луганской области в результате столкновения маршрутки «Рута» и груженного костями МАЗа пострадали десять человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Луганской области, авария произошла сегодня, 16 апреля, в 12:10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова в Лисичанске.

По сведениям полиции, на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГУНП, Лисичанского отдела полиции и патрульной полиции, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Установлено, что пострадали десять человек. Три человека получили переломы ребер и ключицы, семь - ушибы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Малиновском районе Одессы утром 16 апреля столкнулся маршрутный микроавтобус и грузовой автомобиль, пострадали 11 человек.