В Одессе грузовик столкнулся с маршруткой: 11 пострадавших (видео)
14:21, 16 апреля 2018Происшествия
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От сильного удара обе машины перевернулись.
11 пассажиров маршрутки пострадали в результате аварии в Одессе
В Малиновском районе Одессы утром 16 апреля столкнулся маршрутный микроавтобус и грузовой автомобиль, пострадали 11 человек. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, авария случилась около 6:30 на на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной.
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Водитель грузового автомобиля Mercedes двигался по улице Корнюшина со стороны улицы Малиновского. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes, который передвигался по Кордонной, не предоставил преимущества в движении грузовому транспорту, что и привело к столкновению. От сильного удара обе машины перевернулись.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 11 человек. На месте происшествия работает следователь", – говорится в сообщении. При этом среди пострадавших оказался 6-летний мальчик, который был доставлен в больницу.
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