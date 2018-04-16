В Одессе грузовик столкнулся с маршруткой: 11 пострадавших (видео)

14:21, 16 апреля 2018
Происшествия
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Водитель грузового автомобиля Mercedes двигался по улице Корнюшина со стороны улицы Малиновского. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes, который передвигался по Кордонной, не предоставил преимущества в движении грузовому транспорту, что и привело к столкновению. От сильного удара обе машины перевернулись.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 11 человек. На месте происшествия работает следователь", – говорится в сообщении. При этом среди пострадавших оказался 6-летний мальчик, который был доставлен в больницу. 

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