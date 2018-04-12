У вратаря донецкого "Шахтера" угнали автомобиль (фото)

Угон кроссовера звезды "горняков" произошел на улице Шолуденко.

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал жертвой грабителей. У 33-летнего футболиста сборной Украины угнали в Киеве автомобиль Audi Q7.

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Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительном ведомстве, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Угон кроссовера звезды "горняков" произошел на улице Шолуденко.

По факту случившегося полиция открыла дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве иностранцы с ножом напали на таксиста и угнали авто