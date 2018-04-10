Суд в Киеве решил не брать под стражу жителя Соломенки, который стрелял в окна соседнего дома

В прокуратуре заявили, что будут добиваться более строгой меры пресечения для 24-летнего хулигана.

Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде домашнего ареста к подозреваемому в хулиганстве, который стрелял в столице по окнам жилого дома в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«При решении вопроса об избрании ему меры пресечения Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии подозреваемого под стражу и применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Не соглашаясь с таким решением, местная прокуратура обжалует его в апелляционном порядке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне прокуроры сообщили 24-летнему жителю столицы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного, ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел утром 7 апреля, когда жители жилого комплекса на ул. Митрополита Липкивского сообщили правоохранителям, что обнаружили сквозные отверстия на окнах в своих квартирах, а внутри помещений - предметы, похожие на пули.

В дальнейшем злоумышленник был установлен. Им оказался 24-летний житель соседнего дома, который живет в съемной квартире. Во время проведения обыска правоохранители изъяли в его доме пистолет марки «ТТ», патроны к нему, а также стреляную гильзу.