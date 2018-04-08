В Житомире неизвестные разбили окна в отделении российского "Сбербанка" (фото)
19:30, 08 апреля 2018Происшествия
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Как сообщили в полиции Житомира, у них это событие пока что не зарегистрировано.
В центре Житомира неизвестные разбили окна в отделении российского "Сбербанка".
Как передает корреспондент УНИАН с места событий, разбито два окна в отделении, которое расположено на площади Соборной, 2/2 в центре города.
Следы на одном окне напоминают два удара. Другое окно, пробитое насквозь, будто от брошенного в него предмета, однако никаких предметов рядом нет.
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С самого утра под окнами отделения лежит разбитое стекло.
Как сообщили в полиции Житомира, у них это событие пока что не зарегистрировано.
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