Под Киевом солдат ВСУ с товарищем издевались над 71-летней пенсионеркой

Используя удостоверение участника боевых действий, они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие.

Под Киевом военнослужащий Вооруженных сил Украины с товарищем издевались над пенсионеркой и требовали деньги за внука. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В г. Тетиев 26-летний солдат ВСУ вместе с товарищем морально издевались над бабушкой. Парни навеселе самовольно проникли в дом 71-летней женщины. Используя удостоверение участника боевых действий, они начали «обыск» жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их беспредела и соответствующей реакции со стороны полиции", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука. Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбу пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Опомнились парни только тогда, когда женщина пыталась обратиться в милицию.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности жилья). Мужчинам грозит до 3-х лет ограничения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица и вымогательство.

Ранее стало известно, что в Полтаве 70-летняя пенсионерка обманула телефонных мошенников, которые вымогали у нее 2 тысячи долларов.