Привет Укравтодору: на Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз (фото, видео)

Видео снято сегодня камерой Службы автомобильных дорог, которая установлена для контроля состояния дорог и особенно проблемных участков.

На Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз.

Как передает корреспондент УНИАН, видео с дтп в Фейсбуке разместил Святослав Журовский

«Г.Кременец, только что», – написал он под видео.

Позже в комментариях добавил, что видео снято сегодня камерой Службы автомобильных дорог, которая установлена для контроля состояния дорог и особо проблемных участков.

На видео видно, как на повороте микроавтобус обгоняет молоковоз, соответственно водитель молоковоза, который начинал маневр объезда ямы на дороге, таки был вынужден въехать в нее, после чего грузовик занесло и он перевернулся. При этом загорелся один из газовых баллонов.

На видео видно, как спасся человек из кабины.