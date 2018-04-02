Привет Укравтодору: на Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз (фото, видео)
19:03, 02 апреля 2018Происшествия
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Видео снято сегодня камерой Службы автомобильных дорог, которая установлена для контроля состояния дорог и особенно проблемных участков.
На Тернопольщине за яму на дороге перевернулся и загорелся молоковоз / фото Святослав Журовский
На Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз.
Как передает корреспондент УНИАН, видео с дтп в Фейсбуке разместил Святослав Журовский
«Г.Кременец, только что», – написал он под видео.
Позже в комментариях добавил, что видео снято сегодня камерой Службы автомобильных дорог, которая установлена для контроля состояния дорог и особо проблемных участков.
На видео видно, как на повороте микроавтобус обгоняет молоковоз, соответственно водитель молоковоза, который начинал маневр объезда ямы на дороге, таки был вынужден въехать в нее, после чего грузовик занесло и он перевернулся. При этом загорелся один из газовых баллонов.
На видео видно, как спасся человек из кабины.
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