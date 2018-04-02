На Львовщине мужчина погиб при попытке перелезть через забор

Погибший зацепился за острые части металлических прутьев ограждения и повредил себе артерию.

Во Львовской области местный житель умер при попытке перелезть через забор своего приусадебного участка. Погибший повредил себе артерию на ноге.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области, сообщение о гибели мужчины 1 апреля поступило в Городоцкое тделение полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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«Как установили правоохранители, погибший, 56-летний местный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за выступающие части металлических прутьев и повредил артерию на ноге. Слезть с забора самостоятельно мужчина не смог - он еще успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь, однако, когда тот прибежал, мужчина уже умер», - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Ранее сообщалось, что в райцентре Николаев на Львовщине от отравления угарным газом в собственном доме скончалась 67-летняя женщина и ее 2-летний внук. Еще двух малолетних детей госпитализированы с отравлением.