На Львовщине мужчина погиб при попытке перелезть через забор
Во Львовской области местный житель умер при попытке перелезть через забор своего приусадебного участка. Погибший повредил себе артерию на ноге.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области, сообщение о гибели мужчины 1 апреля поступило в Городоцкое тделение полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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«Как установили правоохранители, погибший, 56-летний местный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за выступающие части металлических прутьев и повредил артерию на ноге. Слезть с забора самостоятельно мужчина не смог - он еще успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь, однако, когда тот прибежал, мужчина уже умер», - отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».
Ранее сообщалось, что в райцентре Николаев на Львовщине от отравления угарным газом в собственном доме скончалась 67-летняя женщина и ее 2-летний внук. Еще двух малолетних детей госпитализированы с отравлением.