В результате обвала самодельной крыивки во Львовской области погиб мальчик

Трагедия произошла в одном из сел Радеховского района.

Во Львовской области 10-летний мальчик погиб в результате обвала грунта самодельного укрытия, которое дети устроили недалеко от частного домохозяйства.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, трагедия произошла сегодня, 28 марта, около 19.50 в одном из сел Радеховского района.

Как установили правоохранители, возле одного из частных домохозяйств дети копали в земле крыивку для игры, внезапно пласт почвы упал и засыпал одного из мальчиков.

«Поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, дети позвали на помощь взрослых. Однако когда 10-летнего мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.