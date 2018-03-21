В Запорожской области подполковник насмерть сбил пешехода
В Запорожской области подполковник полиции, находясь за рулем собственного автомобиля, смертельно травмировал пешехода.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области, ДТП произошло во вторник, 20 марта, около 18.30 в районе села Орлянка Михайловского района.
По данным полиции, временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции в звании подполковника на личном автомобиле наехал на мужчину, личность которого устанавливается.
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Пешехода доставили в районную больницу, где он от полученных травм скончался.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В данный момент решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.
Ранее в Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами.