В Запорожской области подполковник насмерть сбил пешехода

Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.

В Запорожской области подполковник полиции, находясь за рулем собственного автомобиля, смертельно травмировал пешехода.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области, ДТП произошло во вторник, 20 марта, около 18.30 в районе села Орлянка Михайловского района.

По данным полиции, временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции в звании подполковника на личном автомобиле наехал на мужчину, личность которого устанавливается.

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Пешехода доставили в районную больницу, где он от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.

Ранее в Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами.