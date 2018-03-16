Жуткое ЧП на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы (видео)

По словам министра здравоохранения Грузии, после ЧП на курорте Гудаури внимания требуют два пациента – один гражданин Украины и один - гражданин Швеции.

Среди пострадавших в результате происшествия в Грузии на канатной дороге в Гудаури есть граждане Украины и Швеции. Их, предположительно, доставят в Тбилиси.

Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, передает "Грузия Online".

По его словам, по состоянию на данный момент, в Гудаурскую клинику неотложной помощи обратились 8 человек. 7 из них остаются на месте, один уже выписан.

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"К счастью, случаев гибели и тяжелых травм нет, внимания требуют два пациента – один гражданин Украины и один - гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют… Этих двух пациентов перевезем, в связи с остальными примем решения уже после дополнительных исследований на месте", - сообщил Давид Сергеенко в беседе с местным телеканалом "Имеди".

По его словам, у одного пациента - открытый перелом руки и рана головы. Его состояние средней тяжести, потери сознания не было. Вторая пациентка – беременная женщина, гражданка Швеции, у нее боли в области спины от легкой до средней степени. По его же словам, детей среди пострадавших нет.

Начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что, по предварительной информации консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии Гудаури, где вышла из строя канатная дорога.