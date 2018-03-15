Масштабная авария возле Львова: столкнулись две фуры (видео)

Авария произошла на трассе Киев-Чоп ночью, от столкновения одна из машин перевернулась.

Возле Львова ночью произошла масштабная авария - столкнулись две фуры.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Авария произошла на трассе Киев-Чоп ночью. У водителя одной из машин - черепно-мозговая травма и переломы.

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Пострадал и пассажир фуры, он сейчас в больнице в реанимации. От столкновения одна из машин перевернулась. У другого грузовика оторвало и полностью раздавило кабину.

Ранее в Днепре на парковке взорвался грузовик.