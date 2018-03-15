Масштабная авария возле Львова: столкнулись две фуры (видео)
14:22, 15 марта 2018Происшествия
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Авария произошла на трассе Киев-Чоп ночью, от столкновения одна из машин перевернулась.
Біля Львова зіткнулись дві фури, є постраждалі
Возле Львова ночью произошла масштабная авария - столкнулись две фуры.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Авария произошла на трассе Киев-Чоп ночью. У водителя одной из машин - черепно-мозговая травма и переломы.
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Пострадал и пассажир фуры, он сейчас в больнице в реанимации. От столкновения одна из машин перевернулась. У другого грузовика оторвало и полностью раздавило кабину.
Ранее в Днепре на парковке взорвался грузовик.
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