Масштабная авария возле Львова: столкнулись две фуры (видео)

14:22, 15 марта 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Авария произошла на трассе Киев-Чоп ночью. У водителя одной из машин - черепно-мозговая травма и переломы.

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Пострадал и пассажир фуры, он сейчас в больнице в реанимации. От столкновения одна из машин перевернулась. У другого грузовика оторвало и полностью раздавило кабину. 

Ранее в Днепре на парковке взорвался грузовик.

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Теги: #авария#Львов#фура