Из торгового центра на Лукьяновке в Киеве эвакуировали людей, ищут взрывчатку (видео)

На место инцидента прибыли взрывотехники, медики и правоохранители.

Из торгового центра «Квадрат» в Киеве (станция метро Лукьяновская) эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании.

Читайте такжеВо Львове эвакуировали 700 школьников из-за ложного сообщения о бомбеКак сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua на место инцидента прибыли кареты «скорой» и взрывотехники, а также правоохранители.

Вход в центр перекрыт ограничительной лентой.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве за ложное сообщение о заминировании мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.