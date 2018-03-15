Из торгового центра на Лукьяновке в Киеве эвакуировали людей, ищут взрывчатку (видео)
13:46, 15 марта 2018Происшествия
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На место инцидента прибыли взрывотехники, медики и правоохранители.
Скриншот - Facebook, dtp.kiev.ua
Из торгового центра «Квадрат» в Киеве (станция метро Лукьяновская) эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании.
Читайте такжеВо Львове эвакуировали 700 школьников из-за ложного сообщения о бомбеКак сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua на место инцидента прибыли кареты «скорой» и взрывотехники, а также правоохранители.
Вход в центр перекрыт ограничительной лентой.
Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве за ложное сообщение о заминировании мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.
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