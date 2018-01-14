В Киеве 24-летнего псевдоминера приговорили к 4 годам лишения свободы

В Киеве за ложное сообщение о заминировании мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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«В октябре 2017 года, находясь в центре столицы, неизвестный сообщил о минировании спортивного комплекса. Сотрудники Печерского управления полиции вместе с взрывотехнической службой, осмотрев здание и прилегающую территорию, не обнаружили подозрительных предметов и веществ», - говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области, который находился в нетрезвом состоянии неподалеку от места происшествия. В ходе судебного заседания злоумышленник признал свою вину.

Приговором Печерского районного суда города Киева за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины и осужден к четырем годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, с начала АТО в Украине в четыре раза активизировались "телефонные террористы".