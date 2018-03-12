В Житомирской области умер 11-летний мальчик, получивший во время пожара 60% ожогов тела

Почти две недели врачи боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось.

В Житомирской области сегодня умер 11-летний мальчик, который во время пожара получил около 60% ожогов тела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.

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Отмечается, что почти две недели врачи боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось.

Мальчик - из многодетной семьи из с. Спорное Радомышльского района. В день пожара в доме находились трое детей, родителей дома не было.

По словам спасателей, на момент их прибытия дом горел уже по всей площади. Дети пытались разжечь грубку, но что-то пошло не так. Пламя поразило 11-летнего Святослава, после чего дети запаниковали и не знали, что им делать. Мама детей повезла сына-военнослужащего провожать из отпуска на службу, а муж должен был вернуться со смены.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля на Житомирщине спасатели ликвидировали пожар в частном доме. Во время пожара старшая, 14-летняя девочка спасла своих младших братьев, 2006 и 2009 годов рождения. 11-летний мальчик получил значительные ожоги тела, он был госпитализирован в районную больницу.