На Житомирщине горит частный дом: 70% ожогов тела получил 11-летний мальчик

Во время пожара старшая 14 –летняя девочка спасла своих меньших братьев, 2006 и 2009 годов рождения. 11 –летний мальчик получил 70% ожогов тела, его госпитализировали в центральную районную больницу.

На Житомирщине спасатели ликвидируют пожар в частном доме, 70% ожогов тела получил 11-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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27 февраля в 11:04 в Службу спасения «101» г. Радомышль поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в с. Спорное. На момент пожара в доме находилось трое детей, родителей дома не было.

На время прибытия спасателей дом горел по всей площади. В 12:48 пожар удалось локализовать. Ликвидация сейчас продолжается.

Во время пожара старшая 14 –летняя девочка спасла своих меньших братьев, 2006 и 2009 годов рождения. 11 –летний мальчик получил 70% ожогов тела, его госпитализировали в центральную районную больницу.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем во время разжигания печки (для разжигания дети использовали бензин).

На месте происшествия работает отделение спасателей 16-й государственной пожарно-спасательной части в составе 5 человек. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.