В Киеве глыба снега уничтожила "ангела" (фото)

11:48, 12 марта 2018
Происшествия
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Ангел украшал балкон с 2015 года / фото museumshevchenko.org.ua

В субботу на Ангела упала снежная глыба с крыши и отбила ему голову. Ангел был небольшого размера: высотой 1,3 м, весил около 8 кг, поскольку изготовлен из пенополистирола, передает "Сегодня".

Читайте такжеНаконец-то весна: в Украину пришло долгожданное потепление (карта)"Скульптуру подарило нам посольство Литвы в Украине для повышения настроения жителей и гостей Киева. Такие ангелочки есть во многих городах Европы и мира. Ангелочек был установлен временно. Мы, скорее всего, не будем его восстанавливать. Нас предупреждали, что он простоит недолго, максимум полгода или год, но ангелочек продержался значительно дольше... Мы его сейчас прикрыли накидкой. А во вторник примем окончательное решение, что с ним делать. Но скорее всего он не подлежит восстановлению и будет демонтирован", — рассказали в Национальном музее Тараса Шевченко.

фото Сегодня

Как сообщал УНИАН, 20 февраля на Аллее Героев Небесной Сотни в знак уважения к погибшим появились "Ангелы Памяти".

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Теги: #Ангел доброты#глыба снега