Годовщина расстрела Майдана: около тысячи бумажных ангелов развесили в центре Киева в честь погибших героев (видео)
14:45, 20 февраля 2018Общество
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Киевляне развешивают бумажные фигурки ангелов на деревьях вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.
На Аллее Героев Небесной Сотни в знак уважения к погибшим появились "Ангелы Памяти"
На Аллее Героев Небесной Сотни в знак уважения к погибшим появились "Ангелы Памяти"
Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.
Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных и героических людей в центре Киева. Развесили уже более 760 бумажных ангелов. Люди приносят цветы и зажигают лампадки.
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