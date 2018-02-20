Годовщина расстрела Майдана: около тысячи бумажных ангелов развесили в центре Киева в честь погибших героев (видео)

Киевляне развешивают бумажные фигурки ангелов на деревьях вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.

На Аллее Героев Небесной Сотни в знак уважения к погибшим появились "Ангелы Памяти"

Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.

Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных и героических людей в центре Киева. Развесили уже более 760 бумажных ангелов. Люди приносят цветы и зажигают лампадки.