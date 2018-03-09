На Сумщине неизвестные подбросили в подъезд многоэтажки двухмесячного младенца (фото)

Сейчас ребенок находится в больнице; по данным медиков, младенец в крайне запущенном состоянии.

В городе Лебедин Сумской области неизвестные подбросили в подъезд многоквартирного жилого дома двухмесячного младенца.Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Сумской области, в ночь с 8 на 9 марта ребенка подбросили под дверь одной из квартир.

Читайте такжеСамоубийство пятиклассника в Одессе: мальчик увлекался суицидальной «игрой»Мальчик лежал на полу возле дверей, завернутый в одеяло. Жительница квартиры забрала ребенка домой и сообщила о нем в полицию и «скорую медицинскую помощь». Вызванные медики осмотрели малыша и пришли к выводу, что ему около двух месяцев.

В настоящее время ребенок находится в больнице, по данным медиков, младенец в крайне запущенном состоянии и достаточно истощен.

Сотрудники полиции составили соответствующий акт о нахождении ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

К розыску родственников мальчика привлечены спецподразделения и личный состав Лебединского и всех соседних районных отделов и отделений полиции. Правоохранители обходят квартиры и дома граждан, особое внимание уделяется недавним роженицам.

Напомним, в октябре прошлого года 20-летняя жительница Киева похитила из детского сада в Оболонском районе двухмесячного ребенка. 23 февраля стало известно, что Киевская местная прокуратура №5 завершила досудебное расследование похищения и направила обвинительный акт в отношении злоумышленницы в суд.